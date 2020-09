Vuelve la Bundesliga y pinta otro año más para el Bayern

Retorna el fútbol alemán, el del país donde está el campeón de la Champions. Como buenos alemanes, para la 2020-2021, la liga en general ha sido muy comedida en fichajes y los movimientos (que no son pocos) apuntan más a talento joven (y barato) que se pueda explotar.

Empecemos por el campeón, más campeonísimo que nunca y que parece que tiene otro año para repetir. Salvo Leroy Sané, no añade más figuras de renombre. Más bien, es un éxito que conserve a los cracks Lewandowski, Múller, Kimmich o Neuer. Alaba, el central, está en un lío con el club, con guerra de declaraciones y posiblemente se marche.

El ataque, de un 4-2-3-1, mete un poco más de miedo en lo ofensivo con Gnabry, Müller, Sane y “Lewa”, el gran goleador, al ataque. De hecho, Hansi Flick pudiera probar esta delantera en la primera fecha, el viernes, ante Schalke 04, equipo que para esta temporada no da frío ni calor.

Borussia Dortmund, que se estrena el sábado contra el Gladbach, sigue en la carrera por desplazar, aunque sea una vez, al Bayern de la cima liguera. Hace bien en conservar a Erving Haaland, a quien será interesante ver desde el principio de torneo (bonita batalla por el liderato goleador tendrá con Lewandowski) y Jadon Sancho. Con el ojo clínico para fichar, la llegada del internacional belga Thomas Meunier procedente del Paris Saint-Germain parece un golpe maestro, mientras que, además de que la cesión de Emre Can se hizo permanente. Dortmund ganó una batalla con otros clubes por el prometedor adolescente Jude Bellingham y logró la cesión por parte del Real Madrid de la promesa brasileña Reinier.

Para esta temporada, Lucien Favre, prueba con un 3-4-3, aprovechando los recorridos que dan Meunier y Guerreiro, más, la solidez en el centrocampo del recién llegado Bellingham con el experimentado belga Axel Witsel.

Por su parte, Glabach, que por ratos tuvo la cima de la 2019-2020 pero luego se desinfló al punto de quedar cuarto no hizo mayores movimientos.

Marco Rose retiene a elementos importantes de ataque como Embolo, Thuram o Plea. Quizá la llegada de Valentino Lazaro un préstamo de una temporada del Inter de Milán, sea de lo más destacado.

«Underdogs» por un chance

Otro aspirante, que se pensaba que perdería fuelle sin Timo Werner (al Chelsea) y que llegó a semis de Champions es el RB Leipzig. Conserva el mismo once que venció a Atlético de Madrid en cuartos de Champions: Sabitzer, Dani Olmo, Nkukun, Poulsen, (aunque se pierde la primera fecha por lesión) o Upamecano, aunque este suena para varios clubes de Europa.

Parece reforzarse con más talento explotable y prometedor: Benjamin Henrichs (AS Monaco), Hwang Hee-chan (Red Bull Salzburg), Josep Martinez (Las Palmas), Lazar Samardzic… son elementos que de encajar bien, pueden dar dolores de cabeza a los de arriba.

Cerremos con dos históricos de la Bundesliga: Bayer Leverkusen y Werder Bremen. Empecemos por el último, que se salvó del descenso en una partida de play off por la permanencia.

Ha movido bastante la billetera. Destacan Tahith Chong (Manchester United, préstamo) o Patrick Erras (Nürnberg). En pretemporada se ha visto bien Chong junto a Josh Sargent en la elaboración de juego ofensivo. ¿Servirá para volver a la parte alta?

Mientras, Bayer Leverkusen intentará llenar el hueco de su jugador estrella Kai Havertz, marchado al Chelsea y de Kevin Volland, vendido al Mónaco.

Patrik Schick (Roma), está llamado a cubrir esa vacante y engranar con Wirtz y Diaby, esperando que Paulinho vuelva de las lesiones.

Novedad en la tele

Fox Sports ya no va más con la Bundesliga. Claro Sports y MARCA Claro llevarán a través de su multiplataforma la temporada de la Bundesliga 2020-21 a toda Latinoamérica. A partir del 20 de septiembre, todos los partidos de domingo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México y Bogotá) serán transmitidos en vivo y en directo por Claro Sports, en México a través de Dish, Megacable, Totalplay y StarTv, así como en todos los sistemas de Claro en América Latina, según reza un comunicado.

Los encuentros también serán emitidos en directo en la página web de MARCA Claro y a través de su canal de YouTube, según agrega la nota. Se estrenarán este domingo con el Wolfsburg vs Bayer Leverkusen.

Jornada 1

Viernes, 18/09 | 13:30 (Horario CDMX)

FC Bayern München-FC Schalke 04

Sábado 19/09 | 8:30

Eintracht Frankfurt- Arminia Bielefeld

FC Union Berlin-FC Augsburg

FC Köln-TSG Hoffenheim

Werder Bremen-Hertha Berlin

VfB Stuttgart-Freiburg

Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach (11:30 a.m.)

Domingo, 20/09

RB Leipzig-FSV Mainz 05 (8:30 a.m.)

VfL Wolfsburg-Bayer 04 Leverkusen (11:30 a.m.)