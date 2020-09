Vuelve la Serie A: Juventus expone su dictadura

Mañana sábado vuelve la Serie A y viendo que su colega española no ha invertido mucho (es primera vez en años que en Italia se gasta más que en la península ibérica), que en Francia todo apunta una vez más al PSG y que en Alemania, Bayern vuelve a estar cómodo, todo el circuito se vuelve a lanzar la carrera por derribar la dictadura de la Juventus y robar la atención de otros campeonatos.

En la pasada campaña, tambaleante por la pandemia, la cebra fue campeona, pero con muchas dudas. Para esta temporada hay varios candidatos que están dispuestos a dar el golpe de estado y pareciera haber recursos para un cambio de mando.

Andrea Pirlo, carismático y querido volante ahora llevará las riendas del equipo. Maurizio Sarri, aunque logró un “scudetto” más, no dejó satisfecho a nadie y ahora, es una apuesta por un ídolo, pero al final de cuentas, un debutante.

Reteniendo a sus principales figuras, (salvo Pjanic, Matuidi e Higuain), contando a Cristiano Ronaldo, Pirlo, ex técnico de la sub-23 bianconera y que recién el lunes recibió su licencia UEFA, tiene tres refuerzos que hacen interesante su plantel: el brasileño ex del Barcelona Arthur (24 años), de la perla sueca Dejan Kulusevski (20 años, ex Atalanta) y del estadounidense Weston McKennie (22, ex Schalke 04).

Aunque Inter quedó a un punto la temporada pasada del título, Juventus había sentenciado la liga jornadas antes del final, consagrándose cuando los negriazules estaban a siete. Este equipo, de capital chino, era en cuanto a plantilla, el que amenazaba a esta dictadura. Sin embargo, fue Lazio quien tomó la cima hasta la paralisis de la pandemia, pero al retorno, se desplomó y los bianconeri retuvieron el cetro.

Antonio Conte va a encabezar otra intentona interista para derribar a la incómoda cebra. Romelu Lukaku y Lautaro Martínez conforman un temida dupla de delanteros, apodada como la “LuLa” por los medios italianos.

Conte busca experiencia en la medular (han sonado Arturo Vidal o N’Golo Kanté) tras haber aportado velocidad a la banda derecha con el joven lateral Achraf Hakimi (ex del Real Madrid y Leverkusen).

Sin embargo, en cuanto a engranaje, dejó un fabuloso sabor de boca, en especial tras la reanudación post cuarentena fue su rival de ciudad, Milan. Ganó juegos y de forma convicente. De hecho, el 2020 fue bueno en líneas generales.

«Como ya he dicho, no estoy aquí para ser una mascota, sino para ayudar al club a volver donde merece estar», afirmó Zlatan Ibrahimovic, cabeza del proyecto.

A un mediocampo que ya era bueno con uno Ismaël Bennacer que se entendía bien con Franck Kessié, más unos Lucas Paquetá y Hakan Calhanoglu más adelantados, se refuerzan con Brahim Díaz y la promesa del mediocentro italiano, Sandro Tonalli. También ojo al prometedor belga Salemaekers. Puede que tenga una de las medulares más sólidas de Italia, pero los críticos dicen que hacía falta reforzar otras zonas, como un nueve más.

El Atalanta, como la Lazio, 3º y 4º la temporada pasada, apuestan por la continuidad. Para los de Bérgamo, jugadores polivalentes, trabajadores y con una plusvalía potencial fuerte. Es más que un triunfo para un cuadro históricamente modesto retener a rendidores como Duvan Zapata, Muriel, “Papu” Gómez o Gosens. Quizá peleen por Brekalo del Wolfsburg, pero lo importante es mantener el grupo.

Para la Lazio, un goleador en su mejor momento, Ciro Immobile, fue renovado este lunes hasta 2025. Llegan algunos nombres como Pepe Reina.

En este mercado prudente globalmente, el Napoli, que quiere volver a la ‘Champions’ tras una mala temporada, dio la campanada al desembolsar casi 80 millones de euros por el delantero nigeriano Victor Osimhen, ex Lille. Al club le toca ahora vender y se dice que Kalidou Koulibaly (se habla del Manchester City) y su centrocampista brasileño Allan (Everton) pudieran estar saliendo para acomodar las cuentas.

Por último, un animador habitual, Roma, no se ha movido mucho. Lo que sí suenan son posibles nombres: Smalling (, Manchester United), Torreira (Arsenal), e incluso, un asalto total por Meret, Maksimovic y Milik al Napoli. Pero, nada concreto.

La federación italiana de fútbol abriga la esperanza de que readmita la presencia de aficionados en los estadios a mediados de octubre. Se ha jugado a puerta cerrada desde que se decretó la cuarentena nacional en marzo. Esta parece una buena temporada para una liga que parece recobrar de a poco su brillo noventero.

Jornada 1

Sábado 19/09

Fiorentina-Torino (11:00 am, hora CDMX)

Verona-Roma (1:45 pm)

Domingo 20/09

Parma-Napoli (5:30 am)

Genoa-Crotone (8:00 am)

Sassuolo-Cagliari (11:00 am)

Juventus-Sampdoria (1:45 pm)

Lunes

Milan-Bolonia (1:45 pm)

Inter-Spezia (postergado)