Al Atlético de Madrid le propinaron su primera derrota de la campaña

El Atlético de Madrid sufrió su primera derrota de la temporada 2021-22 de LaLiga, pues cayó en suelo vasco contra el Alavés por un minúsculo 1-0 con la diana tempranera de Victor Laguardia.

Apenas al cuarto minuto de juego el central se elevó en un tiro libre para pegar un cabezazo preciso a un centro de Duarte, superando a los marcadores y poniendo un balón imposible de detener para Oblak.

Después de la anotación, los de Simeone se lanzaron con todo al ataque. Buscaban por las bandas o por el medio, pero no conseguían nada. Hermoso, Llorente, Griezmann y De Paul lo intentaron por todos los medios, centros, pases a los espacios, remates lejanos, pero nada podía quebrar la paz del portero local.

Para la segunda parte el cuadro colchonero seguía buscando, pero, aunque tuvo más posesión y más remates, apenas pudieron sacar un tiro dentro de los tres postes que fue bien controlado por Pacheco.

No fue la jornada del Atleti, que se vio bastante diezmado sobre la cancha y, aunque tal vez no merecía la derrota sino un empate sin goles, se vio sin reacción al tanto tempranero del Alavés, que consiguió su primera victoria de la campaña aunque no sale de la zona del descenso al estar en el puesto 19.

Por su parte, el Atlético quedó con 14 puntos, igualado con el Sevilla pero en el tercer peldaño por el diferencial de goles, a tres unidades del Real Madrid.