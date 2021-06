Alemania igualó con Hungría y de milagro avanza como segunda de grupo

Alemania por poco es sorprendida en el Allianz, pues tuvo que sufrir para igualar 2–2 con la aguerrida Hungría -que estuvo ganando dos veces- y así meterse en los Octavos.

Los germanos salieron jugando como en el partido ante Portugal, pero por increíble que parezca no podían encontrar la vía del arco rival. Además, dejaban muchos espacios para las contras que en algún momento aprovecharon los húngaros y fue precisamente para la diana de Ádám Szalai con un cabezazo preciso al primer poste.

Los alemanes intentaron reaccionar, pero en el primer tiempo no lo consiguieron porque se toparon ante un buen cuadro húngaro. No obstante, lo consiguieron ya a mitad del complemento con el cabezazo de Havertz para empujarla tras el otro testarazo de Goretzka, pero no lo podrían sostener debido a que dos minutos después Hungría sorprendió con un balón largo que Ádám Szalai tocó para habilitar a Schäfer, quien cabeceó ante la mala salida de Neuer para el 2-1.

Alemania se desesperó lo suficiente para ir al frente y, como buena típica selección alemana, lo hizo con orden, sin equivocarse y sabiendo que en cualquier momento igualaba, algo que pasó al minuto 83, cuando Goretzka pescó un rebote en el área para impactar de derecha y establecer el 2-2.

Ya sin tiempo para más, los teutones se secaron el sudor de la frente con la paridad que los hace avanzar a Octavos incluso como segunda del Grupo F con cuatro unidades, por debajo de Francia (7) y arriba de Portugal por haberle ganado el partido.