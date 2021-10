Alemania sufrió para vencer a Rumania y está a un paso del Mundial 2022

Alemania está a un paso, o mejor dicho, un triunfo para clasificar al Mundial 2022, pues derrotó por 2-1 a Rumania, teniendo que remontar con goles de Serge Gnabry y Thomas Müller, y se gana su próximo partido se asegurará su pase.

Al minuto nueve golpearon los bien trabajados rumanos, cuando Ianis Hagi, hijo de la figura de su selección, Gheorghe Hagi, hizo una buena jugada que terminó con un tiro imposible de detener para ter Stegen.

Los teutones no descansaron en ningún momento y fueron con todo a buscar el empate que les permitiera remontar. Aunque no lo consiguieron en la primera etapa, no esperarían mucho en la segunda para lograrlo. Al minuto 52 apareció una buena jugada en la que Gnabry sacó un tiro desde fuera del área que no pudo detener el portero.

Alemania seguía teniendo la batuta del juego y cada que quería se acercaba al área, y al arco, de su adversario, proponiendo mucho peligro y buscando la victoria. Sin embargo, tuvieron que esperar hasta el minuto 81 para celebrar el gol del triunfo, cuando se cobró un tiro de esquina que Goretzka peinó hacia el segundo poste, donde apareció Müller para empujar el balón y sentenciar el juego.

Con esto, la ‘mannschaft, llegó a 18 puntos, seis de ventaja sobre Macedonia del Norte, su próximo rival (que lo derrotó empezando el año) y Armenia. Si los teutones vencen a los macedonios podrían asegurar su clasificación debido que faltarían dos encuentros y a la diferencia de unidades, que sería de nueve. Adicionalmente, lo haría oficial el próximo 11 de octubre si además Armenia no le gana a Rumania.