América inició con el pie derecho su camino en la Concachampions

En un partido muy igualado América consiguió una victoria como visitante que le permite iniciar con el pie derecho su camino en la Concachampions

Por fin luego de meses de espera, arrancó el torneo más importante del mundo: la Liga de Campeones de la Concacaf, torneo que cuenta con la presencia de cuatro equipos mexicanos que parten como amplios favoritos.

Uno de estos equipos es el América, máximo ganador del torneo, pero que en este momento pasa por un periodo de transición y cuyo primer rival es el Olimpia de Honduras, la gran revelación del torneo anterior.

Las águilas visitaron Centroamérica para el primer partido de la serie y el Olimpia no se dejó impresionar por el cuadro de Solari, qué si bien no mandó a todo su equipo titular, si contaba con varias figuras en su once inicial.

El partido inicio bien para los hondureños, quienes mostraban buen manejo de balón, además de amedrentar a los jugadores con faltas, lo que provocaba que el cuadro americanista tuviera muchas dificultades para ir al frente.

Olimpia tuvo una clara para irse al frente, no obstante, perdonó, cosa que no hizo el América y al minuto 41 se fue al frente en el marcador por conducto de Federico Viñas; 5 minutos después, el paraguayo Díaz aumento la ventaja de su equipo.

Para el segundo tiempo, Olimpia no se vino abajo, mostró orden y se fue al frente en busca de acortar la desventaja; América, por su parte, empezó a darle minutos a jugadores, destacando sobre todo el caso de Nicolás Benedetti.

Finalmente, Olimpia tuvo su recompensa y al minuto 89 Yustin Arboleda descontó para su equipo, lo que le otorga una mínima esperanza para el partido de vuelta que se llevará a cabo el próximo 14 de Abril en el estadio Azteca