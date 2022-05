América vs Puebla Minuto a Minuto

¡Se define el primero semifinalista de la liga MX! El estadio Azteca será testigo del primero equipo que estará en las semifinales, América o Puebla. Las águilas parten como ligeras favoritas, pero el cuadro de Larcamón ha demostrado tener los recursos suficientes para dar la campanada. Sigue el minuto a minuto del partido a través de Futbolsapiens.

Los equipos salen al campo de la siguiente manera:

América: Ochoa, Sánchez, Valdez, Cáceres, Fuentes, Aquino, Fidalgo, Zendejas, Martínez, Valdés, Martin

Puebla: Silva, Gularte, Reyes, De Buen, Salas, Segovia, Ferrareis, Mancuello, Parra, Araújo, Aristeguieta

Primer tiempo

Minuto 1: ¡Arrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaanca el partido!

Minuto 4: Primeros minutos del partido, las águilas tienen más tiempo el balón y el juego se desarrolla en cancha de la Franja

Minuto 8: Puebla no logra imponer su estilo de juego, hasta el momento sus jugadores solo han corrido detrás del balón

Minuto 12: América tiene el balón, pero no es capaz de tener profundidad, Martin se ha cansado de esperar a sus compañeros

Minuto 16: Las águilas cargan sus ataques sobre todo por la banda derecha, siendo Sánchez el jugador que más se proyecta al frente

Minuto 20: Valdés y Zendejas no han estado finos, incluso el jugador mexicano ha tenido poco contacto con el balón

Minuto 24: Puebla trata de ser lo más vertical que se pueda, pero eso provoca que ataque con solo dos o máximo tres jugadores

Minuto 28: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOL que no vale! Bruno Valdez había puesto adelante a su equipo, pero fue invalidado por fuera de lugar

Minuto 32: Pasan los minutos y las águilas parecen estar más cerca de la portería, aunque la defensa poblana se multiplica para evitar el peligro

Minuto 36: Por fin Roger se hace presente, pero por el momento lo hace a través de destellos y no de asociarse con sus compañeros

Minuto 41: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del América! Centro al corazón del área y Henry Martin pone adelante a su equipo

Minuto 45+1: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Puebla! Tras una serie de rebotes, Israel Reyes le da el empate a su equipo

Minuto 45+2: ¡Termina el primer tiempo!

Segundo tiempo

Minuto 46: ¡Inicia el segundo tiempo!

Minuto 50: América mantiene la posesión del balón, incluso parece que Roger se está empezando a conectar para ir al frente

Minuto 54: ¡Se salva el Puebla! Penal que Diego Valdés no pudo hacer efectivo y el portero poblano manda por un costado

Minuto 58: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del América! El penal se repitió debido que el portero se movió y ahora si Valdés vuelve a poner adelante a su equipo

Minuto 62: Puebla se lanza con todo, Larcamón mueve sus piezas y le da ingreso a dos jugadores para buscar el empate

Minuto 66: Las águilas tratan de apostar el contragolpe, Valdés es el hombre que busca lanzar a Roger o Zendejas

Minuto 70: Pasan los minutos y Valdés tiene más contacto con el balón, Puebla ya le quitó la marca personal y por eso aparece más

Minuto 74: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del América! Veloz contragolpe y Zendejas remata lo que parecer ser el gol del pase a semifinales

Minuto 78: Puebla no deja de intentar, pero sus jugadores parecen haber perdido la precisión y equivocan muchos pases

Minuto 82: Ortiz hace tres cambios, salieron Fidalgo, Roger y Henry Martin e ingresaron Dos Santos, Reyes y el novato Román Martínez

Minuto 86: América ha disminuido la intensidad, pero entre Reyes y Layún siguen cazando una jugada en el contragolpe

Minuto 90: Puebla ya parece dar el partido por perdido, pero aún sigue tratando de buscar por lo menos un gol

Minuto 90+4: La Franja no deja de intentar, Larcamón no deja de dar indicaciones, pero ya no parece tener tiempo

Minuto 90+6: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Puebla! Penal que Aristeguieta manda a la red para acercar a su equipo

Minuto 90+8: ¡Termina el partido! Sufrió hasta el final, pero América está en semifinales. Gracias por seguir este minuto a minuto