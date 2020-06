El Eintracht Frankfurt, de la mano del portugués André Silva, agravó el desplome del Schalke 04, quien encadenó su decimocuarta jornada sin ganar (2-1).

El marcador lo abrió el centrodelantero tras un fulminante contragolpe y afianzando la dominación del duelo de forma indiscutible a lo largo del primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, el argentino David Abraham conectó el 2-0 de cabeza en un servicio perfecto de Kostic a balón parado desde la banda derecha. Un regalo para su compañero y para su equipo, que intuía un triunfo sin más impedimentos hasta el 2-1 de McKennie, también de testa a más de media hora para el cierre del choque.

No fue suficiente la reacción del Schalke, que ya no tiene ninguna opción europea a falta de dos jornadas. No gana en la Bundesliga desde el pasado 17 de enero.