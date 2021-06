Argentina volvió a hacer aguas y empató con Chile en la Copa América

Argentina sigue sin encontrar un buen estilo de juego y ahora, en el debut de la Copa América 2021 en Brasil, volvió a igualar 1-1 contra Chile por el inicio del Grupo A.

La albiceleste, al igual que en sus dos últimos partidos por Eliminatorias, comenzó jugando mejor su oponente, pero no pudo encontrar la manera de ser vertical y profunda, y en las pocas que tuvo no las supo aprovechar.

Sin embargo, volvió a aparecer una genialidad de Lionel Messi para poner el 1-0, cobrando un tiro libre frontal al arco que superó a la barrera y se clavó en el ángulo, pasada la media hora.

A los chilenos no les incomodó el resultado y no variaron su estilo. Dedicados a cortar y marcar bien cuando su rival pasaba la mitad del campo para evitar una nueva caída y tener opción de igualar y, por qué no, pasar a ganarlo.

Así aguantaron tanto en el final del primer tiempo como en el inicio del segundo, cuando lograron poner la paridad. Una vez más, la defensa argentina dio muchas libertades y concedió un penal que fallaría que el portero le taparía a Arturo Vidal, pero ningún argentino fue capaz de despejar el rebote que finalmente empujó Eduardo Vargas.

El combinado austral continuaba resguardándose para salir a la contra, algo que por poco le funciona pero las malas decisiones no terminaron de capitalizar a una mala defensa albiceleste.

Ni siquiera Messi y Di María lograron salvar a un seleccionado que sigue perdonando y otorgando facilidades a los rivales. Por esto, suma un punto que sabe derrota y que les indica que deben mejorar para enfrentar en la fecha dos a Uruguay. Por su parte, Chile irá contra Bolivia.