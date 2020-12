Atlanta United vs América Minuto a Minuto

Nice try by Esequiel Barco! ⚽️

Another good save by @yosoy8a! 🙌@ATLUTD 🇺🇸 | @ClubAmerica 🇲🇽 | #SCCL2020 pic.twitter.com/tgupz9TVh9

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) 17 de diciembre de 2020