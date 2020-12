Bayer Leverkusen golea y trepa hasta la cima de la Bundesliga

El Bayer Leverkusen aprovechó el tropiezo del Bayern Múnich ante el Unión Berlín para asaltar el liderato de la Bundesliga, que este fin de semana completó su undécima jornada, tras vencer con autoridad al Hoffenheim (4-1).

El conjunto del holandés Peter Bosz culmina así una trayectoria impecable en lo que va de curso. En once encuentros ha ganado siete, ha empatado cuatro y no ha perdido ninguno. Junto con el Wolfsburgo, cuarto en la tabla, es el único que no conoce la derrota en Alemania.

El Leverkusen no falló. Tuvo la ocasión y liderado por el jamaicano Leon Bailey rentabilizó la inestabilidad reciente del campeón. El Bayern Múnich, hasta no hace mucho intratable en todos los torneos, acumula tres empates en los últimos cuatro partidos que ha disputado en la Bundesliga.

El Bayer Leverkusen sumó un nuevo triunfo y se alzó a lo alto de la clasificación. Es primero de la tabla, con un punto de renta respecto al Bayern Múnich y al Leipzig, igualados a continuación.