¡Benfica pasó sobre el Ajax y ya está entre los mejores de Europa!

En una de las sorpresas de la temporada, el Benfica venció a domicilio al Ajax y ya está entre los ocho mejores equipos del viejo continente.

Ajax se había posicionado como un serio contendiente para esta Champions League, gracias a una extraordinaria fase de grupos; pero en el futbol nada está escrito y hoy el Benfica hizo válida esa frase una vez más.

Fue un partido que el cuadro holandés dominó de principio a fin, pero no fue capaz de concretar sus opciones; Haller no estuvo fino y contagió al resto de sus compañeros, que no sabían cómo meter el balón en la red.

Por su parte, el Benfica hacía su propio partido: aguantando casi todo el tiempo y lanzándose en busca de jugadas de peligro. Parecía una apuesta arriesgada, pero poco a poco el cuadro portugués se notaba más cómodo en el campo.

Finalmente, los portugueses se fueron al frente en el marcador 77 gracias a un gol de Darwin Nuñez, lo que provocó el shock en todo el cuadro holandés, que no supo como pasó y lo peor de todo, no sabía cómo reaccionar.

Incluso, Ten Hag, normalmente atinado en su lectura de partido, se quedó frío ante lo que pasaba en el partido. Para colmo de males para el cuadro holandés, los cambios realizados por su entrenador no dieron el resultado esperado

Al final, el cuadro portugués resistió y finalmente obtuvo la victoria; con ello, se instala entre los mejores equipos del viejo continente, mientras que el Ajax parece haber dejado escapar una valiosa oportunidad una vez más.