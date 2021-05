Boca Juniors le ganó el clásico a River Plate y lo eliminó

Boca Juniors y River Plate protagonizaron otro ‘Superclásico’ del fútbol argentino, que se definió en penales 4-2 a favor del «azul y oro» tras el 1-1 en los 90 minutos, por los Cuartos de la Copa de la Liga Profesional.

El primer tiempo no fue nada atractivo. El cuadro de la banda, con sus más de 10 ausentes por Coronavirus, intentaba hacerle frente a un Xeneize que, pese a tener más recorrido como equipo en los últimos meses, no estuvo para acertado y vistoso, pues sus volantes y sus defensores no estaban concentrados.

Sin embargo, el «azul y oro» logró ponerse en ventaja. El juvenil Medina metió un centro a media altura que Carlos Tevez, lanzándose y conectado en parte con el hombro y en parte con la cabeza, logró cruzar para vencer al guardameta.

El gol no modificó el encuentro, ni para uno ni para el otro. Seguía siendo cortado e impreciso por parte de ambos, más al borde de ver una expulsión que otra anotación y así llegó al mediotiempo.

Sin embargo, en la segunda etapa River pasó a ser ligeramente mejor, pese a que dejaba muchos espacios en la defensa que Boca no supo aprovechar, y por eso el ‘Millo’ estaba más cerca del empate, que consiguió a la mitad del complemento con el buen cabezazo de Julián Álvarez.

El marcador destrozó el juego. No había claridad y las dos escuadras no usaban el mediocampo para sus ataques, pues todo era balones largos para los laterales o los extremos.

Con esto se acabaron los 90 y pasaron a los penales, donde el Xeneize, una vez más, clasificó al ganar la tanda por 4-2 con un fallo de Cardona. Por su parte, Ponzio y Angileri fallaron por el ‘Millo’. Ahora Boca se medirá en Semifinales a Racing.