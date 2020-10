Carlos Vela y el LAFC se llevaron el derbi contra el LA Galaxy

En otra edición del Derbi angelino, el LAFC volvió a demostrar su superioridad con respecto al LA Galaxy, más si cuenta con Carlos Vela en cancha.

Y es que el cuadro dirigido por Bob Bradley se impuso por un claro 2-0 con anotaciones de Danny Musovski y el propio mexicano Vela.

El primer tiempo no estuvo lleno de atractivos u ocasiones muy claras de gol, pero eso no significó que no se vieran ánimos subidos, pues al minuto 25 el conjunto del argentino Barros Schelotto sufrió la expulsión de Giancarlo González, por lo que jugó durante 65 minutos con hombre menos, aunque pudo mantener el arco en cero por todo el primer tiempo.

Sin embargo, el LAFC solo tardó tres minutos para abrir el marcador, cuando Musovski recibió un pase entre líneas enviado desde la mitad de la cancha para llegar con pelota dominada al borde del área, donde le picó el balón al portero ante su salida.

Seguía el dominio de LAFC durante todo el complemento y para más hegemonía ingresó Vela al 70′. E incluso el triunfo pudo ser por goleada, pero al minuto 84′ a Wright-Phillips le anularon un gol por un fuera de juego.

El conjunto local no desistió de su afán de ampliar el marcador y lo lograron muy cerca del final, precisamente al minuto 93, cuando el mexicano recibió un excelente pase filtrado para definir ante la salida del arquero.

Con este triunfo el LAFC llegó a los 28 puntos, que lo hacen ubicarse en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.