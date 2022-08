Chelsea cayó de nuevo y sigue dejando muchas dudas 

Ni una prometedora puesta en escena ni la incursión constante en el área contraria con la que entró en el partido ni siquiera el 0-1 de Raheem Sterling evitaron otro fiasco del Chelsea, sin pegada primero, sin fútbol ni carácter después, desdibujado, remontado y derrotado sin excusas por el Southampton, que le levantó el partido con una facilidad inesperada e inconcebible con dos goles antes del descanso.

Sólo al final, cuando el 2-1 parecía un destino invariable para Sterling, Mount y compañía, apretó el acelerador a la caza desesperada del empate; demasiado tarde para el equipo londinense, que se quedó sin tiempo y se queda sin margen de error, porque puede terminar la quinta jornada de la ‘Premier’ a ocho puntos del liderato del Arsenal, si éste vence el miércoles al Aston Villa, y del décimo para abajo. Hoy es octavo en la tabla.

Al Chelsea primero le faltó pegada. Después, todo lo demás. Ya no tiene a Romelu Lukaku, que se ha ido al Inter tras su fallida adaptación al equipo y a Tuchel, ni tampoco a Timo Werner, aunque su aventura en Londres no fue nada goleadora en comparación con su etapa anterior en el Leipzig.

Ha fichado a Raheem Sterling, que ha marcado tres goles en sus últimos dos encuentros, pero que este martes rozó la desesperación en el primer tramo, entre el puñado de llegadas arriba, por más que suyo fue el gol que abrió el marcador.

El partido retrató todas las dificultades actuales del Chelsea, incluido su portero. Armado este lunes en una defensa de cuatro (Azpilicueta y Cucurella, como laterales; Koulibaly, tras cumplir sanción, y Thiago Silva, como centrales), ni fue eficaz en su ataque ni tampoco rotundo en su defensa. James Ward Prowse o Adam Armstrong, con el dinamismo que propuso el Southampton en sus contraataques, lo pusieron en evidencia unas cuantas veces, más aún el rato que el empate relucía de nuevo en el marcador, que no fue mucho.

No hubo tampoco reacción del Chelsea, sostenido en el partido porque Cucurella se cruzó milagroso ante el testarazo solitario dentro del área de Mohamed Elyounoussi, que habría sido el 3-1 de no haberse interpuesto el lateral español. Lo mismo ocurrió con Thiago Silva, en el minuto 73, cuando salvó de tacón el gol del Southampton. Señales inequívocas del fiasco de su equipo, que no tiro a portería en el segundo tiempo hasta el cabezazo de Broja en el minuto 81, insuficiente para esquivar la segunda derrota ‘blue’ en cinco duelos.