Chelsea dejó escapar puntos ante el Southampton

El Chelsea no pasó del empate en su visita al Southampton (1-1), frenando una racha de cuatros triunfos consecutivos en la Premier, a la vez que el cuadro local saca al menos un punto tras seis derrotas seguidas.

Desde que llegó Thomas Tuchel, el equipo sigue sin conocer la derrota; pero en Southampton, ante un rival que estaba en caída libre, se mostró complicado. Pese a ejercer el mayor dominio, su fútbol no tuvo la fluidez.

De contraataque, el Southampton materializaba prácticamente su único remate al arco con un notable gol de Takumi Minamino al 33′.

La segunda mitad vio pronto el empate. Fue una inocente acción de Danny Ings, que cometió penalti al golpear las piernas de un contrario al intentar arrebatarle el esférico. La pena máxima, al estar en ese momento el especialista Jorginho en las gradas, lo ejecutó de forma eficaz el joven Mason Mount, que puso el 1-1 (m.54).

Se extiende a 7️⃣ el invicto de Tomas Tuchel al mando de Chelsea:

🔘 0-0 vs Wolves

🟢 2-0 vs Burnley

🟢 1-0 vs Tottenham

🟢 2-1 vs Sheffield

🟢 1-0 vs Barnsley

🟢 2-0 vs Newcastle

🔘 1-1 vs Southampton pic.twitter.com/JDQsGBgRrN

— Chelsea FC Español (@ChelseaFC_Sp) February 20, 2021