Chelsea dominó y venció en la FA Cup

Chelsea derrotó 2-0 al Nottingham Forest durante la disputa de la tercera ronda de la FA Cup gracias a los goles de Callum Hudson-Odoi en el minuto 6, quien también repartió la asistencia para Ross Barkley al 33′, en el cotejo celebrado en Stamford Bridge este domingo 5 de enero.

El dominio del cuadro de Lampard se vio reflejado en los 17 remates que intentaron los londinenses sobre dos del equipo de la segunda división. De igual manera, mantuvieron el dominio de la posesión de la pelota a pesar que su alineación titular tuvo hasta nueve cambios de la última presentada en la Premier League ante Brighton.

Entre las novedades destacó el debut de Tariq Lamptey con el local, que tuvo una buena actuación y quizás tenga minutos en los dieciseisavos de la competición que accedieron con el triunfo.

El próximo compromiso de los Blues será el sábado 11 de enero ante el Burnley por la competición liguera donde suman 36 unidades en puestos de clasificación a la próxima Champions.

