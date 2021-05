Chelsea postergó el festejo del Manchester City

Manchester City no pudo gritar campeón en esta jornada 35 de la Premier League. Chelsea le remontó y lo venció en Etihad por 2-1, postergando el festejo ciudadano, que necesita tres puntos más para hacerse con el título. El Kun erró un penal de forma insólita en un partido que es un anticipo de lo que se verá en la final de la Champions. Tuchel le vuelve a ganar la partida a Pep como ya ocurrió en la FA Cup.

Nuevamente el equipo del germano Thomas Tuchel se impuso al del catalán Josep Guardiola. Ya los londinenses habían eliminado a los celestes en la semifinal de la FA Cup de esta temporada. El único trofeo al que no opta el equipo de Manchester en esta campaña, tras quedarse con la Carabao, estar a un paso de ganar la Premier, y siendo finalista de la UEFA Champions League.

El otro finalista volvió a demostrar su plantilla balanceada y competitiva, y lo que puede ser una preocupación para Pep: los de Stamford Bridge saben bien como ganarle.

Arracaba ganando el City con gol de Rahem Sterling al minuto 43. Un minuto después, los locales pudieron ampliar y empezar a asegurar la victoria. El árbitro señalaba pena máxima en favor de los ciudadanos, pero su goleador histórico, Sergio Agüero, ejecutaba displicentemente con un tiro a lo ‘Panenka’, y el portero Edoard Mendy se terminó quedando con el flojo y centrado remate.

Al 65 el marroquí Ziyech empataba el partido com un remate desde la frontal al que no llegó Ederson. El empate ya no le servía al City para ser campeón esta jornada, y sobre el cierre, al 90+2, el español Marcos Alonso daba la estocada para poner el 1-2 en Manchester y sellar otro triunfo Blue.

El City deberá ganar su próximo compromiso ante Newcastle para ser matemáticamente campeón. Manchester United sigue siendo segundo y adeuda dos partidos, de ganarlos quedaría a siete puntos de su rival. Por lo que es un secreto a voces que los Skyblue serán campeones, incluso sin jugar en caso de una derrota de los de Solskjaer. Chelsea escaló al tercer puesto, quedando a 16 de la cima y relegando al Leicester a la cuarta plaza. Más atrás llegan West Ham, Tottenham, Liverpool, Everton, Leeds y Arsenal, completando la primera mitad de la tabla inglesa.