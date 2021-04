El Chelsea sufrió una terrible goleada ante el West Bromwich Albion (2-5), lo que los ubica en el límite de los puestos de Champions League.

La primera derrota de la era Thomas Tuchel llegó contra el penúltimo equipo de la Premier League y en un encuentro que parecía controlado tras el gol inicial de Christian Pulisic.

Pero un minuto después, Thiago Silva recibió la segunda amarilla fue expulsado. Para más desgracia del Chelsea, que solo había recibido dos goles desde que llegó Tuchel en enero, el West Brom remontó en el tiempo de descuento de la primera parte.

Chelsea: Seven straight clean sheets at home in all competitions.

Albion: ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/XG0z54SCLd

— West Bromwich Albion (@WBA) April 3, 2021