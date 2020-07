Chivas vs América Copa GNP -minuto a minuto

43′: El tapabocas le vale queso ya a Miguel Herrera para no variar. No le gusta que no se vea en TV que dice ‘Concha tu madre’.

35′: GOOOOOOOOOOOOOOOOL ¡América despierta! el joven Mara-Viñas remata de cabeza y ‘Bigotitos’ no puede atajarla.

32′:Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool. El ‘Pompudo’ Vega la anota el segundo al águila. Golaaaaaazo de las Chivas.

Uhh lalá el golazo que se acaba de mandar Alexis Vega. La jugada es hermosa, Ángulo para Vega, la manda a JJ y de regreso a Vega También quieres paternidad con ellos @Alexis_Vega9??? Qué joya 👌🏼🇫🇷💎 2-1 lo gana Chivas #ClasicoNacional pic.twitter.com/n2cet252lT — D I A B L A (@ladiablarom) July 17, 2020

23′: Pausa para hidratarse, Ochoa muy sediento, guiño-guiño.

11′:Centro-disparo de Gio que ataja sin problema Toño ‘Bigotes locos’ Rodríguez

09′:El defensor de Chivas golpea el balón con la mano dentro del área, pero laaaastima América, no hay VAR.

00′: Dejen prendo la comp… Goooooooooooooooooooooooooooooool de Chivas. J.J. Macias manda adelante a las Chivas a los 19 segundos de comenzar el encuentro