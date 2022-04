¡Durísimo golpe! El Brentford golea al Chelsea

El Brentford desarmó al Chelsea. Le infligió la derrota más dura de la temporada (1-4), lo que encendió las alarmas de los Blues a cuatro días de recibir al Real Madrid por la Champions League.

Hasta este sábado, el Chelsea había ganado los últimos seis partidos en ese tiempo. Y no fue una derrota cualquiera, fue de las peores desde que llegó Thomas Tuchel al banquillo.

A pesar de que el cuadro azul se adelantó al minuto 48 con un golazo de Antonio Rudiger, el Brentford le dio la vuelta en menos de cinco minutos con tantos de Vitaly Janelt (50′) y Christian Eriksen (54′).

Janelt aumentó el marcado a 30 minutos del final. Mientras que Yoane Wissa aprovechó una pelota muerta dentro del área para hacer el 1-4 al minuto 87.

