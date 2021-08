El Arsenal estrenó la Premier 21-22 con derrota ante el Brentford

El Arsenal sufrió una derrota humillante e histórica, pues, en la primera fecha de la Premier, perdió 2-0 con el recién ascendido Brentford, debutante en la competición.

El conjunto local salió a su primera partido en la historia en la liga como si llevara años en la liga, incluso, como si la disputara o peleara en los primeros puestos, pues salió determinado a faltarle el respeto a unos históricos Gunners.

Si bien los de Arteta manejaron la pelota y tuvieron más remates, los locales eran los que daban miedo y la sensación de que en el primer tiempo podían golearlos, aunque la suerte solo estuvo de su lado para abrir el marcador al minuto 22 con el gran remate de Canós ajustado al primer poste.

Las cosas no variaron hacia el final de la primera etapa y tampoco en los primeros minutos de su complemento, pues las «abejas» estaban controlando los disparos de los cañoneros, que de a poco llegaban con más claridad.

Sin embargo, los remates no causaban ningún tipo de miedo al Brentford, que con más de una contra en velocidad supo poner de pie a propios y contrarios. Pero el segundo no llegó por una contra sino desde un lateral. Pinnock cobró el saque de banda como con el pie y la colocó al segundo poste, donde no llegó Leno porque Jansson lo sujetó y Christian Norgaard pegó el frentazo para enviar el balón al arco.

El Arsenal siguió intentando por lo menos descontar para evitar que las críticas fuesen más blandas, pero no lo consiguió y el Brentford fue el que se impuso, obteniendo su primera victoria en la Premier League en su primer partido.