El Arsenal sigue en crisis tras el debut en el banquillo de Arteta

Mikel Arteta no pudo debutar como DT del Arsenal con una victoria, objetivo que si logro su colega Carlo Ancelotti en el Everton. El técnico español se llevó un empate 1-1 en su choque con el Bournemouth.

Arteta no pudo sacar de la mala racha al Arsenal en su visita al Vitaly Stadium. Los ‘Gunners’ registran un triunfo en 14 encuentros. El equipo mostró falencias defensivas que fueron aprovechadas por el conjunto local.

El gol del Bournemouth llegó en la primera ocasión generada, que Dan Gosling no desaprovechó tras el pase de Jack Stacey. Corría el minuto 35 y los londinenses revivían viejos fantasmas. Desde el banquillo Arteta animaba a sus dirigidos.

First match in charge ✔️

First goal conceded 😬

Mikel Arteta's Arsenal down 1-0 to Dan Gosling and Bournemouth …#BOUARS

