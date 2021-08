El Atlético campeón sufrió, pero logró vencer al Celta en el debut

El Atlético de Madrid, actual campeón de LaLiga, hizo su estreno en la temporada 21-22 del torneo y tuvo que sufrir para imponerse al Celta de Vigo en su casa con doblete de Ángel Correa.

Tras un inicio lento, el ‘colchonero’ empezó a ponerle velocidad e intensidad al compromiso, por lo que consiguió adelantarse al minuto 23, cuando Correa le pegó de primera desde el borde del área para clavarla al ángulo tras pase de Lemar.

La anotación no generó mucho más en el cotejo. Ambos no se molestaban, no se incomodaban y, como algo curioso, tampoco cortaron en demasía el juego, por lo que se fueron al descanso con el 1-0.

El complemento parecía iniciar igual, hasta que hubo una jugada enredada en el área que generó que el principal revisara el VAR y cobrara penal para el Celta, que Iago Aspas terminó cambiando por el empate. No obstante, a los pocos minutos volvió a aparecer Correa, quien, ahora a pase de Llorente, sacó un disparo raso cruzado que no pudo detener el guardameta.

El final comenzó a calentarse y el principal terminó por repartir varias amarillas, hasta que todo explotó en los minutos añadidos, cuando se armó una disputa que provocó que ambos bancos saltaran al campo luego de un fuerte encontronazo entre Suárez, Hermoso y Mallo, siendo estos dos últimos los expulsados del partido.

El Atlético comenzó su defensa del título como terminó la campaña pasada, ganando, algo que tendrá que hacer todo el curso debido a que es el gran candidato a ser campeón.