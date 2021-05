El Atlético venció a la Real Sociedad y sigue caminando hacia el título

El Atlético parece que ahora sí puede amarrar el título de LaLiga, pues, a falta de dos fechas para el final, volvió a ganar para seguir sumando puntos, ahora, ante la Real Sociedad.

Las anotaciones de Yannick Carasco y Ángel Correa fueron suficientes para que el colchonero superara por 2-1 a los donostiarras, que todavía no aseguran su presencia en Europa.

El conjunto rojiblanco se demoró un cuarto de hora en ponerse en ventaja, con el remate de Carrasco entre varias piernas para colocar el balón bajo la humanidad del portero.

Los de Simeone eran claramente mejores, pero no ejercían una superioridad que pudiera apabullar a los vascos que iban al frente, pero con cierto cuidado gracias al rival que tenían al frente.

Ese rival que en un abrir y cerrar de ojos puede ampliar el marcador y así lo hizo, con una contra en la que Correa apareció por el segundo palo para rematar con la zurda a la carrera un pase de Suárez.

El Atleti mostraba su superioridad, pero no podía volver a reflejarla en el marcador, menos en la segunda parte, cuando los donostiarras mejoraron en su juego y manejaban los hilos llegándole en muchas ocasiones al área, aunque no dañaban a Oblak que mantenía la calma en su equipo.

Los del ‘Cholo’ no necesitaban la pelota para ser profundos, pues la contra le servía para llegar al área y al arco, pero no para superar a Remiro y por eso el marcador no varió.

Los minutos avanzaban y el estilo de ambos no varió desde que arrancó el segundo tramo. La Real se mantenía con la pelota en cancha rojiblanca pero sin crear problemas, mientras que el Atlético prefería cortar y lanzar contras.

Los vascos lograron descontar pasado el minuto 80, cuando Zubeldia se quedó con un centro tras un córner para rematar sólo en el área chica, pero sería lo último de peligro del juego.

Un triunfo del colchonero que lo hace llegar a 80 puntos, cuatro más que el Barcelona y cinco más que el Real Madrid, que adeuda su partido de la jornada.