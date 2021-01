El Barcelona aplastó al Granada para seguir con su buena racha

El Barcelona parece ir recuperándose poco a poco en LaLiga y este sábado consumó una nueva victoria contra un rival difícil como lo es el Granada y en El Nuevo Los Cármenes.

Y es que el conjunto catalán destrozó por 4-0 al cuadro nazarí gracias a los dobletes de Lionel Messi y Antoine Griezmann, para consumar el que fue su tercer triunfo seguido.

Solo 12 minutos necesitaron los de Koeman para abrir el marcador en una jugada polémica que tuvo a Griezmann adelantado definiendo solo en el punto de penal, pero fue convalidado debido a que el pase provino de un propio jugador local que terminó validándolo.

El Barça mantuvo su dominio, aunque no tan claro debido a que permitió acercamientos de su rival (que terminó con más tiros al arco pero con menos eficacia), pero aun así hoy sus jugadores tuvieron la mira calibrada.

Messi con su doblete rápido, en siete minutos, sentenciaría en el primer tiempo. Primero anotó al recibir en el área un pase de Griezmann y rematar cayéndose para enviarla al ángulo y posteriormente cobrando un tiro libre desde la medialuna por debajo y al palo del portero.

Con el 3-0 al Granada se le hizo cuesta arriba pero aun así sacó otros remates a la cabaña de Ter Stegen en busca del descuento, pero no lo pudieron encontrar y a su rival no le pudieron impedir la caída del otro tanto, cuando Dembélé le puso un pase picado a Griezmann en el área y el ex Atleti remató de derecha para el 4-0 definitivo faltando media hora para terminar, aunque el resto fue un trámite.

Ahora el Barcelona llega a 34 puntos, a tres del Real Madrid pero debe esperar por lo que este haga en su partido.