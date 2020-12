El Barcelona cayó ante un Cádiz que ya es una realidad

El Cádiz logró una gesta que muy pocos equipos han conseguido en LaLiga, derrotar en la misma temporada al Real Madrid y ahora al Barcelona.

Con las anotaciones de Álvaro Giménez y Álvaro Negredo, los andaluces pudieron derrotar por 2-1 a un conjunto blaugrana que incluso no marcó, pues su tanto lo convirtió Pedro Alcalá en propio arco.

Los locales no perdieron el tiempo, pues en su primera jugada de ataque generó un tiro de esquina que cabeceó hacia su propio arco Mingueza y que no pudo salvar Ter Stegen, cuyo manotazo sólo sirvió para dejar el balón colocado para que Giménez la empujara.

El trabajo táctico del Cádiz era claro, replegarse en su propia área si hacía falta y esperar una pérdida de los culés para salir de contra que en varias ocasiones lo hizo, pero no pudo rematar al arco.

El conjunto azulgrana por su lado intentó por cualquier vía, córners, centros, pases al área y tiros libres, pero no encontró el espacio en ninguna para poder empatar, por lo que dejaron sus opciones para la segunda etapa.

Segmento donde lograron igualar a los 57 minutos, tras un pase profundo de Messi para Alba que tiró un centro al medio, pero que pegó en Pedro Alcalá y se coló en su propia puerta.

Pero seis minutos, cuando ingresó Álvaro Negredo, el Barça cometió un terrible error, cuando Alba sacó un lateral que no pudo dominar Lenglet y el balón llegó comprometido al prado de Ter Stegen, quien no pudo despejar y el balón quedó para el ex canterano del Real Madrid que hizo pasar de largo a De Jong y definir a puerta sola.

El equipo catalán tuvo que volver a remar si quería empatar, tuvo varias opciones en ataque, una vez más, pero los andaluces sabían lo que tenían que hacer y en cada ataque ellos se encerraban y despejaban lejos, así hasta el pitazo final.

El Barcelona sigue en picada en esta liga y ahora ve la cima a 12 puntos (tiene 14), que pueden ser más si gana la Real Sociedad. Mientras que el Cádiz sigue haciendo historia y ahora suma 18 puntos.