El Barcelona se salva in extremis de la eliminación y avanza a semifinales

El Barcelona mantiene su irregularidad en la temporada y lo demostró al llegar eliminado al minuto 90 contra el Granada y darlo vuelta para terminar avanzando a Semifinales de la Copa del Rey.

Los culés le dieron vuelta a un 2-0 al minuto 89 y se terminaron imponiendo por 5-3 con dobletes de Jordi Alba y Griezmann y la diana de Frenkie De Jong.

El primer tiempo, como ya es costumbre y ya se cae en la tediosa reiteración, fue para el cuadro blaugrana que acechó constantemente a su rival y lo metió contra su arco, incluso sacando seis remates a puerta que no encontraron la manera de subir al marcador.

Pero el conjunto andaluz es fastidioso y rocoso, sabe cómo jugarle a este tipo de equipos y sabe que con una sola que tenga puede enviarla al fondo de la redes y así como lo hizo, cuando pasada la media abrió el marcador en un robo de Soro en una nueva pésima salida de la defensa catalana y metió un pase al medio del área chica que Kenedy remató.

Los de Koeman intentaron empatar antes del final de la primera parte, pero no pudieron y se fueron al descanso abajo en el marcador.

Las cosas parecían no ir mal para los azulgrana, pues un gol era remontable y estaban en partido, pero no se esperaban que para el pleno inicio de la segunda mitad su rival le pusiera el segundo, cuando Soldado agarrara a la defensa mal parada y desde media cancha se fue con el balón hasta superar al portero en el área.

El Barcelona no dejó de atacar de cualquier manera, pero por otro partido seguía con la brújula desviada y no lograba encontrar un descuento que les permitiera ilusionarse con empatar, pero lo halló cuando al 89′ apareció Griezmann para poner el tanto que le daba ilusiones a los suyos, que logró igualar in extremis al minuto 92 con un gol sorpresivo de Jordi Alba y enviar a la prórroga.

Ya en el tiempo suplementario los culés le dieron la vuelta al minuto 100 y parecía encaminarse al triunfo con el cabezazo de Griezmann, pero el nazarí le quitó la sonrisa cuando Vico empató las acciones a tres goles por la vía del penal.

En un toma y dame De Jong volvió a anotar en esta temporada y por la Copa, ahora al aprovechar un rebote en el área para sacar un buen disparo colocado y Alba, sí, Jordi Alba, sorprendentemente volvería a marcar pero ahora un golazo de volea al ángulo para el 5-3 definitivo.