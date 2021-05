El Barcelona sufrió para ganarle al Valencia y no renuncia a LaLiga

El Barcelona supo sufrir para llevarse un importante triunfo en un campo que le era complicado como Mestalla y su dueño, el Valencia, para así no perder pisada de los dos de Madrid.

Con el nuevo doblete de Lionel Messi y el tanto de Antoine Griezmann, el culé se impuso por 3-2 a los valencianos que lo hicieron sudar más de la cuenta.

El equipo blaugrana comenzó mejor salvo por algunos destellos del cuadro ‘che’ que no fueron mayor cosa. Durante toda la primera etapa los catalanes mantuvieron la pelota, pero una vez más no fueron profundos, solo sacaron un tiro al arco y no supieron aprovechar algunas que generaron y que terminaron sin ser de peligro.

El Valencia salió mejor y más vertical en la segunda etapa, tanto que en la primera jugada casi anotan, pero terminaron ganando un córner del cual sí derivó el primero tras el cabezazo en solitario de Paulista.

El gol había desorientado al conjunto visitante, que aun así no dejó de buscar el empate ante un oponente bien ordenado en defensa y muy veloz en la salida.

La igualdad llegó de todas formas, pero por una mano que cometió Lato en el área provocando un penal que cobró Messi y que Cillessen, quien no es un atajador de penales, lo detuvo, pero tras una serie de rebotes ‘la pulga’ terminó definiendo.

El Barça lo dio vuelta pocos minutos después, cuando De Jong pegó un cabezazo de Cillessen detuvo, pero dejó un rebote que Griezmann empujó, como todo un goleador, al fondo de las redes.

Y unos minutos después ya la ventaja se había estirado a dos anotaciones, cuando Messi cobró un tiro libre maravilloso que pegó en un poste y se clavó en el otro costado de la red, para seguir incrementando su cantidad por el Pichichi.

El ritmo había bajado ligeramente, pero el final se puso picante gracias a un golazo de Soler con un bombazo desde fuera del área que se clavó en el ángulo y que hizo sufrir al Barcelona hasta el final, pero que igualmente no fue suficiente para hacerlo lamentar.

Ahora el cuadro culé llega a 74 puntos, misma línea del Real Madrid, pero abajo por los juegos directos, y a dos su próximo rival, el Atlético de Madrid.