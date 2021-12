El Bayern doblegó al Dortmund para seguir mirando a todos desde la cima

El Bayern Múnich se impuso en un partido electrizante al Borussia Dortmund. Fue 3-2 para los de Nagelsmann en el Signal Iduna Park, con ley del ex del polaco Lewandowski, y con el noruego Haaland anotándose también en la lista goleadora. El campeón del mundo ahora le saca cuatro puntos en el liderato a los amarillos.

Se trataba de un partido por el liderato en Dortmund. Y empezaba ganando el equipo local con tanto de un Julien Brandt que en la segunda parte se iría en camilla con un golpe en la cabeza. Ganaban los amarillos pero a los diez minutos empataba el de siempre en en Bayern. El ariete polaco Robert Lewandowski venía de atrás en contragolpe y definía plácidamente ante el suizo Gregor Kobel.

Antes del entretiempo marcaba el francés Coman, y en la reanudación se hacía presente el noruego Erling Haaland. El escandinavo colocó un balón pegado al palo, imposible para que llegara el sempiterno guardameta teutón Manuel Neuer.

A partir de la hora de partido se hacía presente la polémica. Primero con un penal reclamado por los locales no dado por el árbitro, quien a veinte del final terminó dando otro en el área contraria. Robert Lewandowski se hizo cargo de la ejecución para hacer el 2-3 y su doblete particular, aplicando inmisericorde la ley del ex.