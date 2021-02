El Bayern pierde un nuevo partido en la Bundesliga

El Bayern no ha vivido el mejor de sus momentos tras ganar el Mundial de Clubes, pues a lesiones y contagiados por Coronavirus, se le suma la derrota de esta jornada ante el Eintracht.

La escuadra de Frankfurt derrotó al contundente líder de la Bundesliga por 2-1 gracias a una buena actuación de Daichi Kamada, anotando un tanto y asistiendo el de Amin Younes.

Con Jovic de titular pero poco operante, las Águilas lograron asestar dos golpes de gracia en media hora. A los 12 minutos apareció el japonés Kamada para arrojarse y rematar un centro raso de Kostic y dejar sin opciones a Neuer.

El conjunto bávaro era superior pese a estar uno abajo, creaba las mejores ocasiones en ataque, pero ninguna llegó a inquietar al portero rival. Esta falta de contundencia no las iba a sufrir su rival, que a la media hora envió al fondo su segundo remate, cuando Younes sacó un derechazo que se clavó en el ángulo desde el borde del área chica.

Tras el segundo el cuadro muniqués pareció haberse activado y llevó peligro rival a la portería del Eintracht, pero no pudieron celebrar el descuento que les permitiera remontar antes del descanso.

Lo pudieron festejar en los primeros minutos del complemento, cuando Sané hizo una excelente jugada y envió un centro que Lewandowski apenas le puso el pie para enviarla al fondo. Un descuento que mucho no entusiasmó a la visita, pues a la postre no intentó buscar la igualdad, sino que la buscó en los últimos minutos, en los que el partido se abrió y el local también pudo haber ampliado la ventaja, pero el marcador no se volvió a mover.

Con esta derrota el Bayern podría hacer que una victoria del Leipzig vuelva a abrir la lucha por la cima que parecía tener asegurada el conjunto bávaro por otra temporada, pues queda con 49 y los toros rojos podrían llegar a 47.