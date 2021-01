El Chelsea no pasó del empate ante Wolves en el debut de Tuchel

El Chelsea no pasó ningún partido sin entrenador, pues ante el Wolverhampton tuvo el debut oficial de Thomas Tuchel en el banquillo, aunque no de la manera que esperaba.

El técnico alemán envió a la cancha un 11 de memoria mientras se adapta al estilo, y establece el suyo, de los Blues, pero aunque mostró cosas buenas no pudo pasar del 0-0 que no lo ayuda en la tabla.

Los del norte de Londres fueron ampliamente superiores a su rival en cada espacio de la cancha, pero falló en una estadística importante del fútbol, los disparos al arco, sacando cinco de 14 remates totales que tuvieron. Eso combinado con un 79% de tenencia de pelota y permitiendo solo cuatro tiros de los lobos, ninguno de ellos dentro de los tres palos.

Sin embargo, los de Espírito Santo no se vieron incómodos en ningún momento, pues no les molestaba la posesión de su oponente y tampoco sus ataques debido a que estuvieron bien posicionados en defensa y Rui Patricio hizo un excelente trabajo. Sin Jiménez se produjo el debut de su sustituto Willian José, que tuvo poco peso gracias a que su equipo prefirió jugar a la contra, aunque no se vieron muchas.

Tras 90 minutos llegó el final y el empate que deja al Chelsea con 30 puntos en el octavo puesto y con mucho por trabajar ahora con Tuchel. Mientras que los Wolves llegaron a 23 unidades.