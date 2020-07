El Chelsea no quería perder la posibilidad de alejarse en el tercero de la Premier que le dejó servida el Manchester United y por ello pasó cuenta del Norwich.

Sin ser el mejor partido, el más vistoso o más entretenido, más allá de jugar contra el último de la liga, el conjunto Blue se llevó una victoria por la mínima 1-0 gracias al tanto de Olivier Giroud.

A los de Stamford Bridge no se le complicaron las cosas por el rival que tuvo enfrente, sino porque no estuvo lúcido y a pesar de tener la pelota, pasarle por encima al colista y llegar al último tramo de la cancha, era ahí donde se quedaba sin ideas, pues los centros no iban a ningún lado y el delantero francés falló dos claras que tuvo en el primer tiempo.

Pero no fue el único, Pulisic también tuvo las suyas para marcar, pero los de Lampard no estuvieron afilados y fue en el último minuto añadido del primer tiempo cuando lograron anotar con la única que intentaron en la mayoría de los minutos.

El extremo estadounidense recibió un «no-look pass» de Marcos Alonso para tirar un centro al medio del área que Giroud supo acomodar el cuerpo para rematar de cabeza y superar a Krul.

En el segundo tiempo no hubo mucha variante, el Norwich seguía sin ser oponente para el equipo londinense que se metió en problemas él solo, pero que finalmente supo responder para evitar el desastre.

En el sector ofensivo no fue mucho más el Chelsea, que ni con los titulares, ni los suplente, ni integrando más gente en el ataque los supo definir gracias eso sí, a un trabajo defensivo bien aplicado de los canarios, pero poco les suponía gracias a ir ganando y que su rival no significaba mayor peligro.

La victoria hace que los Blues se escapen un poco en el tercer puesto con 63 puntos, sacando cuatro de ventaja al Manchester United y al Leicester.