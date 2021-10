El Chelsea tuvo que sufrir para eliminar al Southampton y avanzar a 4tos

El Chelsea igualó 1-1 con el Southampton y tuvo que recurir a la tanda de penales para eliminarlo por 4-3 y así meterse en los Cuartos de la Copa de la Liga de Inglaterra.

El cotejo inició con mucha movilidad por parte de ambos conjuntos. Los dos tenían una autopista en la mitad de la cancha y llegaban rápidamente al área contraria, siendo el conjunto ‘blue’ el que más peligro llevaba.

No obstante, los de Tuchel no iniciaron muy precisos y varios de sus remates se fueron desviados o fueron despejados. Pero eso no les impidió llegar a su objetivo y consiguieron llegar al primero con un cabezazo de Havertz tras un tiro de esquina sobre el pitazo final del primer tiempo.

Pero el cuadro local no se esperaba que a los dos minutos de reiniciado el juego el Southampton le igualara nuevamente el marcador. A Che Adams le cayó un rebote en los pies en el área para poner el 1-1.

El compromiso se siguió jugando de esa manera. Rápido, intenso, con muchas llegadas a los arcos por parte de ambos equipos, pero sin poder superar a dos porteros que se hicieron héroes.

Los ‘santos’ estuvieron más cerca de voltear el marcador en el segundo tiempo que el líder de la Premier de volver a estar al frente, pues sus figuras ofensivas fueron cayendo lentamente y por eso fueron a los penales.

En la tanda, los fallós de Walcott y Smallbone impidieron que el Southampton pudiera avanzar, pues los cobradores del Chelsea, salvo Mount, convirtieron sus tantos para liquidar todo y hacer que los azules avancen a los Cuartos de Final.