El Everton gana y se aferra a la cima de la Premier

El Everton no pierde el ritmo y venció este sábado (2-0) al Norwich City, para relegarlo a los últimos puestos de la tabla, mientras ellos se aferran a los primeros lugares de la tabla de clasificación de la Premier League.

Los de Rafa Benítez suben hasta la quinta posición, con trece puntos, los mismos que el Chelsea, Manchester United, Manchester City y Liverpool, que visita este sábado al Brentford.

