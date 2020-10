El Inter tampoco pudo superar al Shakhtar

El Grupo B de la Champions es sin duda el grupo de la muerte y así lo hizo ver el empate del Inter de Milán en su visita a Kiev para medirse al Shakhtar.

Los ucranianos igualaron sin goles (0-0) con los italianos en la segunda jornada del grupo, demostrando que, al igual que contra el Madrid, no serán un rival sencillo de vencer.

Un cuadro local que volvía a contar con sus figuras contagiadas por Coronavirus que no jugaron en España, se mostró muy distinto a la primera fecha, pues se resguardó en su cancha para evitar que los nerazzurri, que fueron ampliamente superiores, pudieran anotar.

El esquema planteado les daba resultados, no encajaban el tan temido gol y generaban desesperación en el equipo lombardo, que no conseguía por dónde llegar al arco pese a que en todo el compromiso sacaron 11 remates de los cuales cuatro fueron al arco.

La polémicas no se ausentaron de este compromiso, la más reclamada una caída de Lukaku en el área poco antes del final, pero el principal no sentenció nada debido a que no era una acción muy clara como para que siquiera el VAR interviniera.

El empate no le hace nada bien al Inter, pues llega apenas a dos puntos y en la próxima fecha deberá jugar contra el Real Madrid. Pero al Shakhtar le cae a la perfección, pues llega a cuatro unidades, que viendo el grupo en el que se encuentra le dan un colchón algo cómodo para afrontar los partidos que vienen, como el de la siguiente semana contra el Monchengladbach.