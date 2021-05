El Leeds de Bielsa golea y sueña con un cupo a Europa

El Leeds United del entrenador Marcelo Bielsa goleó al Burnley 0-4, con un doblete de Rodrigo Moreno, por lo que no pierde las esperanzas de ocupar una plaza que le dé acceso a la Conference League.

The Whites se hizo con los tres puntos gracias a dos tanto del delantero hispano-brasileño, uno de Mateusz Klich y otro de Jack Harrison, contra un Burnley que, una vez salvado, ya no tiene nada más en juego en esta Premier League.

El Leeds ocupa actualmente la décima posición de la tabla, por lo que tiene muy complicado ir a Europa, pero no imposible. Con dos jornadas por disputarse, está a tres puntos de la séptima posición, que dará acceso a la Conference League, la nueva competición europea para la temporada que viene.

Eso sí, el Leeds tiene un partido más que el Tottenham, quien ocupa actualmente el séptimo puesto, y que el Arsenal y el Everton, que marchan octavo y noveno, respectivamente.

58’ Comes on as a substitute

77’ Scores his first goal

79’ Scores his second goal

