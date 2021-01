El Leicester superó al Southampton para ser segundo en la Premier

El Leicester tenía la gran posibilidad de subirse al segundo puesto de la Premier, si se combina con una derrota del Liverpool, pero para eso debía ganarle a un complicado Southampton.

Y así lo hizo y logró cumplir su misión, pues con tantos de James Maddison y Harvey Barnes, los foxes lograron quedarse con el triunfo por 2-0 y estar, momentáneamente, detrás del líder.

El partido en su primera mitad fue bastante pareja casi en todos los números y renglones, sin un claro dominador, con los angelinos quedándose con la posesión pero con un 51%, pero ambos dos remates a puerta, los únicos para los del sur, aunque los zorros sí fueron más verticales debido a que tuvieron seis remates totales.

Y tanta verticalidad del Leicester derivó en el primero del partido, cerca del final del primer tiempo, cuando Maddison recibió un pase entre líneas en el borde del área, le ganó a su marcador y sacó un derechazo que se coló entre le travesaño y la mano del portero.

Para la segunda parte el Southampton abandonó la tarea ofensiva en la manera como lo hacía en el etapa inicial, pero esto no lo pudo aprovechar su rival, que no podía hacerse con la pelota y cuando lo hacía no tenía idea de cómo atacar a un oponente que se plantó bien en defensa, pero aun así terminó más cerca del portero rival que de Schmeichel.

El Leicester mientras pasaban los minutos terminó de acomodarse, justificando su victoria con un juego inteligente, de buena defensa, buena marca, buena recuperación y ataques buenos pero no tan efectivos.

El tiempo terminó de transcurrir cerca del pórtico de los santos y con los foxes terminándolo de liquidar cuando Barnes definió una contra abriendo el pie derecho para superar al portero y quedarse con el triunfo para llegar a 35 puntos y ponerse a uno del líder Manchester United.