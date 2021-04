El Lille igualó con Montpellier y sigue sin bajarle el martillo a la Ligue 1

El Lille sigue sin despegarse en la cima de la Ligue 1 y deja abierta todavía la pelea por el título, pues ahora volvió a dejar puntos en el camino al empatar con el Montpellier.

Los dogos incluso tuvieron que remar desde atrás para rescatar la igualdad 1-1, gracias a la diana de Luiz Araújo, pues fueron sus rivales lo que se adelantaron con el tanto de Andy Delort.

La visita logró adelantarse casi sin intentarlo, pues al minuto 21 no había sido más peligroso que el local, pero consiguió marcar con el buen cabezazo de Delort que sorprendía a toda Francia.

Y no es que con el 1-0 el Montpellier impuso el autobús, sino todo lo contrario, se defendió bien, evitó el empate e incluso se animó a buscar el segundo, tanto en el primer tiempo como en el complemento.

El líder no se desesperó por buscar la paridad, pero con el pasar de los minutos sí empezó a mostrarse apurado por el resultado sabiendo que no podía perder, pero no hallaba el camino para lograr igualar.

Fue al minuto 84′ que pudo poner el 1-1 para salvar los muebles, cuando Araújo controló un centro y sin pensarlo dos veces sacó un zurdazo con la cara externa del pie y la clavó en el ángulo, siendo la última de peligro del juego.

Un empate que si bien mantiene en la punta al Lille, en el mejor de los casos solo sería por cuatro puntos sobre el PSG al llegar a 70 unidades, y en el peor, solo sacando un punto con cinco jornadas por delante.