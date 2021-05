El Lille volvió a ganar y pone rumbo dijo al título de Francia

El Lille vuelve a recuperar el primer lugar de la Ligue 1, que por momento le quitó el PSG, y parece que ahora sí pone rumbo fijo al título, pues logró sacar un importante triunfo contra el Niza.

Los locales se impusieron por 2-0 con una nueva diana de Burak Yilmaz y el gol de Zeki Celik, para volver a lo más alto del torneo de los campeones del mundo.

Los locales solo necesitaron 13 minutos para abrir el marcador, luego de que Yilmaz, una vez más, anotara en el torneo, ahora con un remate desde fuera del área que salió picando y complicando al guardameta.

El LOSC era mejor, superior, no recibía jugadas de peligro y manejaba los hilos, pero curiosamente no podían encontrar el camino al arco nuevamente, por lo que tuvieron que conformarse con cerrar el primer tiempo con la ventaja 1-0.

Las cosas se le complicaron al Niza con la expulsión por doble amarilla de Lotomba apenas a los tres minutos de reiniciado el complemento, pues unos minutos después el Lille puso el 2-0 con un golazo de volea desde afuera del área de Celik.

Los dogos no se molestaban si no tenían la pelota, se la cedieron a su rival buscando encontrar espacios para lanzar contragolpes, y casi le funciona, ante un oponente que no le creó ni una sola ocasión de gol o peligro, más allá de que llegaba al área.

Ya sin mucho por ofrecer, ambos se resignaron y pactaron la victoria del LOSC que lo hace llegar a 76 puntos, recuperando el primer lugar una unidades por encima del PSG.