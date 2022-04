El Liverpool derrota al Newcastle para no perder de vista el titulo

El Liverpool obtuvo en Newcastle, gracias a un gol de Naby Keita, la victoria necesaria para alcanzar la cima de la Premier League, con dos puntos de ventaja sobre el Manchester City, al que obliga ahora a no fallar en Leeds.

Pensando en la Champions, Jürgen Klopp reservó al grupo que vertebra su juego (Alexander-Arnold, Thiago y Salah) y la jugada no le salió mal.

El gol de Naby Keita, asistido por Diogo Jota, al minuto 19, acabó con la ilusión de puntos del Newcastle.

93rd minute. The crucial tackle before that lung-busting run.

An outstanding performance that typifies the man pic.twitter.com/rC6im2vku9

— Liverpool FC (@LFC) April 30, 2022