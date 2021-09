El Liverpool no pudo con el Brentford pero aun así es líder de la Premier

El Brentford sigue demostrando que, si bien no va a pelear el título de la Premier, no será un equipo fácil de superar y se lo demostró en la sexta jornada al Liverpool al empatar 3-3, aunque no le impide ser el líder.

Fue el equipo de las abejas el que picó primero, cuando antes de la media hora Pinnock encaró al portero y lo superó para poner el primero. No obstante, la ventaja no les duraría mucho, pues pasada la media hora Diogo Jota lo igualó con un cabezazo.

El cuadro ‘Red’ intentó ponerse al frente al final del primer tiempo, pero no lo consiguió y tuvo que esperar hasta el minuto 55 para darle la vuelta con una anotación polémica de Salah, que tuvo que ser revisada y convalidada por el VAR. Sin embargo, los locales volverían a picar diez minutos después con el tanto de cabeza de Janelt para una nueva paridad. Pero los de Klopp volverían a ponerse al frente en un abrir y cerrar de ojos gracias al tanto de larga distancia de Jones.

Serían los de Anfield los que continuarían con las ofensivas peligrosas tratando de llevarse un triunfo que les permitiera tener comodidad en la cima, pero el Brentford, casi que ni queriendo, puso el empate definitivo cuando Wissa aprovechó un rebote en el área.

Con la igualdad el Liverpool consiguió llegar a 14 unidades para ser líder en solitario de la Premier, pero apenas un punto por encima de Manchester City (escolta por diferencial de goles), Chelsea, Manchester United y Everton.