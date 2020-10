El Liverpool trabajó para sacar una ventaja mínima de Ámsterdam

Un Liverpool sin mucho brillo y con varias dudas logró sacar un buen resultado en su visita a Ámsterdam al imponerse al Ajax.

Y es que el conjunto de Anfield ni siquiera convirtió el único gol con el que ganó el compromiso por 1-0, pues fue un autogol del argentino Nicolás Tagliafico el que les dio el triunfo.

Los locales, que no dieron minutos a Edson Álvarez, comenzaron más enchufados el encuentro realizando un gran trabajo colectivo y juego asociado, pero no lograba superar al muro defensivo de los ‘Reds’, que no estaban haciendo tampoco un mal partido pero no se interesaban mucho por la tenencia sino que preferían ser más verticales.

Antes del tanto parecía que los locales merecían ir ganando por 1-0, no solo por ser mejores sino incluso por haber tenido el único disparo al arco tras un intento de Quincy Promes, pero que atajó bien Adrián.

Un minuto después de esta jugada llegó la mala fortuna para los neerlandeses, cuando Tagliafico desvió un disparo que no iba con dirección de arco como si fuese un delantero más.

El cuadro inglés empezó a mejorar y emparejó el compromiso, incluso llegó a tener una oportunidad para ampliar el marcador, al igual que los holandeses para empatar, pero ambos desaprovecharon sus jugadas y por eso se fueron al descanso 0-1.

El complemento fue intenso, con ambos buscando los goles que pudiesen garantizar un triunfo o una remontada, algo que casi ocurre al inicio del segundo tiempo a través de Klaassen.

Seguía siendo el Ajax el que estaba más cerca de anotar, pero cada vez más lejos de ganar, y una de sus esperanzas había llegado a falta de 20 minutos cuando desde el cuarto del VAR llamaron al principal para revisar una posible mano de Alexander-Arnold en el área, pero una vez miró la pantalla decidió que no había motivos para pitar la pena máxima.

Con un partido más cerrado hacia el final y sin tiempo para más, el Liverpool terminó por sacar, de milagro, los tres puntos que lo dejan como colíder del Grupo D en la Champions junto a Atalanta.