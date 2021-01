El Manchester City hizo lo propio y le pasó por encima al Chelsea

Un recital de juego en la primera parte bastó para que el Manchester City se llevara los tres puntos de Stamford Bridge (0-3), donde acentuó todavía más la crisis que vive el Chelsea..

A pesar de tener bajas por el coronavirus (Kyle Walker, Gabriel Jesús, Eric García y Ederson), los citizens salieron reforzados para tomar la quinta posición en la tabla, igualado con el cuarto, el Tottenham.

Your @EASPORTSFIFA Man of the Match is…

👑 @DeBruyneKev 👑

🔵 0-3 🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/qM6AfS5yUj

— Manchester City (@ManCity) January 3, 2021