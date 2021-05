El Milan empató con Cagliari y postergó su clasificación a la Champions

El Milan no pudo clasificarse esta jornada a la Champions League, pues no pasó del empate sin goles ante un Cagliari que ya no se juega nada, pero le jugó de tú a tú a su rival.

El primer tiempo fue muy ríspido y cortado. Las faltas fueron las protagonistas en lugar de las jugadas de peligro, que en su mayoría terminaron en tiros de esquina que ninguno de los dos pudo aprovechar.

Mucho no cambió la segunda etapa. Los córners seguían siendo las jugadas más clara de anotar y sorprendentemente no fueron para el cuadro lombardo sino para el Cagliari, mediante Godín y Pavoletti, aunque no fueron acertados debido a que se fueron desviados.

Las faltas no se detuvieron y curiosamente Calhanoglu no pudo sacar petróleo de las varias que ejecutó, en parte gracias a las atajadas del portero.

Sin tiempo para más, el Milan no pudo pasar de la paridad sin anotaciones ante un Cagliari que está salvado de irse al descenso. Sin embargo, es un empate que le sirve para sumar y llegar a 76 puntos, igualado con el Napoli, pero superándolo el cruce directo entre ambos, y además, dejando con menos chances a la Juventus. Aunque no pudo certificar su pase a Champions, pero tiene todo consigo para lograrlo.