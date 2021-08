El Milan hizo su estreno en la ‘Serie A’ 21-22 venciendo a la Sampdoria

El Milan solo necesitó del único gol de Brahim Díaz para vencer como visitante a la Sampdoria por 1-0 y ser uno de los líderes esperados de la nueva temporada de la ‘Serie A’.

El cotejo comenzó con mucha paridad, pero inclinado ofensivamente más a favor del equipo ‘rossoneri’, que supo aprovechar una de las primeras que tuvo para ponerse al frente apenas al minuto 8′ con un remate de Díaz que se le escapó de las manos al portero.

Después del tanto las cosas se hicieron más parejas. El cuadro milanista no dejó de arremeter contra el área adversaria, pero el equipo local se animó un poco más, aunque no para hacer pasar sustos a Maignan, por lo que se fueron al descanso con el 1-0.

Para el segundo tiempo el Milan bajó la intensidad. Cuando tenía la pelota la tocaba sin mucha intención y sin ánimos de ir al frente. La Sampdoria se la robaba por ratos, algo que no molestaba al ‘rossoneri’ porque no sufría ningún ataque del local y hasta le servía para atacar con contragolpes por los espacios que encontraba, pero aun así no hizo mucho contra el arco.

Mientras avanzaban los minutos y caía el ocaso del partido, el cuadro local era mejor, más insistente y estaba más cerca del empate que su oponente de ampliar la ventaja, pues llegaban con más facilidad al área. No obstante, no les alcanzó para la igualdad porque llegó el pitazo final, que confirmó el triunfo milanista para subirse al tren de líderes que dejó la primera jornada de la ‘Serie A’.