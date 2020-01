La Copa Italia tendrá a un nuevo campeón, pues el Napoli eliminó a la Lazio en los Cuartos de Final y ahora espera poder calzarse la corona.

Y es que con un gol de vestidores de Lorenzo Insigne, los napolitanos derrotaron por 1-0 a los capitalinos, quienes tuvieron la oportunidad de remontar varias veces, pero no concretaron.

Sin embargo, dentro de la buena noticia también cupo una mala y es que el ‘Chucky’ Lozano no fue titular, ni entró al partido como cambio.

El Napoli se adelantó temprano en el marcador, pues al segundo minuto de partido, cuando Insigne se quitó a su marcador por derecha realizando una excelente jugada individual para finalmente definir con un ángulo casi imposible.

Lazio tuvo la oportunidad de empatar casi al momento a través de un penal, pero su mejor hombre, su goleador, Ciro Inmobile, se resbaló y falló la pena máxima.

Las expulsiones también se hicieron presentes en el compromiso, pues primero Elseid Hysaj, de Napoli, recibió una amarilla por el penal que falló Inmobile y a los pocos segundos lo derribó cerca del área, recibiendo la segunda amarilla y la expulsión.

Pero las águilas no aprovecharon su superioridad para imponer condiciones, pero no porque no quisieron, sino porque no tuvieron tiempo, pues al minutos 25, cinco minutos después de la expulsión de Hysaj, los visitantes también se quedarían con uno menos, luego de que Lucas Leiva derribara a un rival y fuese amonestado, pero protestó de más y vio la segunda amarilla.

El partido se jugó de manera muy equilibrada, con ambos equipos atacando y defendiendo bien; con tenencia momentánea de la pelota y sin desesperación, todo esto estuvo viviendo al borde de los asientos a los fanáticos, pues el compromiso pudo terminar 2-0 o 2-1 para los locales, o para que la visita ganara por penales.

El Napoli se instaló en Semifinales y ahora espera al ganador de la llave entre Inter y Fiorentina.