El Napoli y el AC Milan jugaban un partidazo en la cancha del San Paolo por la jornada 32 de la Serie A, buscando un resultado que los hiciera acomodarse en zona europea.

Con goles de Theo Hernández y Franck Kessié, por los rojinegros, y Giovanni Di Lorenzo y Dries Mertens, por los celestes, no se sacaron mayor ventaja al igualar 2-2, resultado que mantiene las cosas favorables a los hoy locales debido a que siguen en Europa League para la próxima campaña.

El conjunto del sur fue ampliamente superior en los primeros 45 minutos, pero esa superioridad no la supo plasmar en el marcador y por ello su rival aprovechó la primera y única que tuvo al minuto 20 para abrir el placar, cuando Hernández remató solo de volea un centro al primer palo.

El resultado no enalteció a los lombardos ni incomodó a los de Gattuso, quienes seguían siendo mejores pero no hallaban la manera de generar peligro en el último tramo de la cancha.

Ante esto, recurrieron a una vía que terminó siendo su solución, la aérea, cuando al minuto 34 cobraron una falta desde la izquierda de la que Donnarumma no pudo despejar y su rebote quedó para que Di Lorenzo definiera a arco vacío.

El Napoli continuó siendo dominador en el segundo tiempo ante un Milan que no se hallaba en la cancha debido a Ibrahimovic y Rebic no se entendían y Calhanoglu, Paquetá y Saelemaekers de lleno no aparecieron en el compromiso.

Por esto, los locales supieron aprovechar y a los 15 de la segunda parte anotaron el segundo, cuando Callejón tiró un centro al medio del área donde aparecería Mertens para definir entre las piernas de un Donnarumma que no pudo hacer nada para sacarla.

Pero como ha sido costumbre en el reinicio, no hay que dar por muerto a los rojinegros, pues a los 10 minutos Maksimovic cometió un penal a Bonaventura que Kessié remató de buena manera para igualar.

Gattuso quiso ganarlo con su arma secreta ingresando desde el banco, cuando a los 74 dio entrada al ‘Chucky’ Lozano, quien no pudo ser de peso para que su equipo se llevara la victoria.

El empate hace que Napoli y Milan se mantengan en la sexta y séptima posición, pero ahora con 52 y 50 puntos, respectivamente, poniendo más intensa la lucha por Europa League.