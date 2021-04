El Real Madrid vuelve a tropezar y podría caer en la tabla

El Real Madrid quería confirmar que su triunfo en ‘El Clásico’ fue para pelearle de tú a tú el título al Atlético y ser el principal candidato, pero sufrió un nuevo pinchazo, ahora ante el Getafe.

Si bien no cayó, el conjunto merengue no pudo pasar el empate 0-0 ante el azulón en el Coliseum Alfonso Pérez del sur de la capital, una igualdad que podría volver a lanzarlo al tercer lugar de la clasificación.

El partido fue parejo, cada equipo fue dominador repartiéndose un tiempo para cada uno. El primero fue para el blanco, que se apoyó en Vinicius y Mariano para causarle trabajo a Soria, quien terminó siendo fundamental para los suyos, que también supieron ir al frente, pero no en demasía.

Los locales supieron aguardar durante 45 minutos para ver lo que proponían los de Zidane y para el segundo fueron una aplanadora. No manejaron la pelota, pero no lo necesitaron, pues Ángel, Ünal y Maksimovic, junto con los pases de Aleñá y Cucurella, le estaban causando y serio problema a su visita, que no sacó ni un solo remate a puerta en todo el complemento.

Un Madrid que no mostró lo mismo que ante el Barcelona o el Liverpool, pese a presentar un esquema similar, pero que al final no fue suficiente ante un Getafe que en su casa es fuerte y por eso termina sacando un punto que lo hace llegar a 67, a tres del Atlético y dos sobre el culé, que todavía no ha jugado por esta jornada y que con una victoria lo vuelve a superar.