Eslovaquia le quita el invicto a Rusia

Eslovaquia logró una victoria crucial en sus aspiraciones mundialistas ante Rusia (2-1), a la que bajó los humos con un gol en cada tiempo, concretados por el defensa interista Milan Skriniar y Robert Mak.

Los rusos, líderes del grupo H, no tuvieron su día. Controlaron el balón, pero no el partido. Los eslovacos dominaron bien a la mayor amenaza rusa, Artiom Dzyuba, quien no pudo alcanzar a Alexandr Kerzhakov y convertirse en el máximo goleador de la historia de su selección.

Los eslovacos llegaban muy necesitados al partido, tras empatar en Chipre y en casa ante los malteses. Por ese motivo, el seleccionador eslovaco, Stefan Tarkovic, introdujo tres cambios en el centro del campo y sustituyó en la delantera a Duris por Schranz.

La ambición de Cherchésov tuvo su premio en una buena jugada colectiva en la que portero eslovaco rechazó el primer disparo de los rusos, pero ya no pudo con el remate de un oportunista Mario Fernandes, el mejor de los suyos. (min.71)

Mak, hasta entonces desaparecido, recibió el balón en el área, se llevó con dos amagos a todos los defensas que le salieron en el camino y marcó un espléndido gol con un disparo raso pegado al poste izquierdo. (min.74)